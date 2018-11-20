Прохожий потерял сознание возле поликлиники в Тюмени

Возле поликлиники № 3 в Тюмени мужчина потерял сознание и упал в снег. Его нашли прохожие, которые сразу же вызвали работников медицинского учреждения.

Мужчину перенесли в здание поликлиники, провели предварительный осмотр и вызвали скорую помощь. Уже позже, после госпитализации, его проверили травматолог, хирург, невролог и реаниматолог. Выяснилось, что у мужчины случился эпилептический припадок.

Сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести. Сам он сумел рассказать, что не является гражданином РФ, документов при себе у него нет, сообщает портал «Наш город».