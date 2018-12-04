Белые люди: в Африке провели благотворительный конкурс красоты для альбиносов

Первый в Восточной Африке конкурс красоты для альбиносов прошел в столице Кении, Найроби, 30 ноября. Он собрал почти три десятка участников из разных стран региона, в том числе из Танзании и Уганды. Все они боролись не только за победу, но и за простое право на жизнь — многие африканские народы по-прежнему практикуют ритуальные убийства альбиносов, уверенные, что их тела наделены магическими свойствами