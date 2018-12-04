Белые люди: в Африке провели благотворительный конкурс красоты для альбиносов

Первый в Восточной Африке конкурс красоты для альбиносов прошел в столице Кении, Найроби, 30 ноября. Он собрал почти три десятка участников из разных стран региона, в том числе из Танзании и Уганды. Все они боролись не только за победу, но и за простое право на жизнь — многие африканские народы по-прежнему практикуют ритуальные убийства альбиносов, уверенные, что их тела наделены магическими свойствами
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Конкурс проходил по всем правилам — участники могли воспользоваться услугами косметологов, а также специальных инструкторов, которые готовили их к появлению на подиуме и выполнению заданий
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Альбинизм — это врожденная особенность, связанная с нехваткой меланина — вещества, которое отвечает за пигментацию кожи, волос и радужной оболочки глаз
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Подготовка к выходу на сцену велась со всем тщанием
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
В разное время люди с альбинизмом сталкивались с преследованиями практически во всех странах мира. Однако в Африке эта проблема стоит особенно остро — преследования, а также избиения и даже убийства не прекратились до сих пор
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Многие из участников и организаторов конкурса так или иначе сталкивались с унижениями и насмешками на улицах или вынуждены были менять школы из-за издевательств одноклассников
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Ситуацию усугубляет и то, что представители некоторых племен верят, что фрагменты тела человека с альбинизмом способны принести обладателю богатство — поэтому на континенте до сих пор происходят их ритуальные убийства. Кроме того, зафиксированы случаи разорения могил
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Участницы конкурса во время занятий, на которых они отрабатывают «подиумную» походку на высоких каблуках
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Это первый конкурс для всей Восточной Африки, но уже второй для Кении. Первый состоялся здесь в 2016 году, но тогда участвовать в нем могли только кенийцы
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Организаторы также предусмотрели специальный конкурс для детей. Эту девочку зовут Ребекка Завади, ей всего лишь восемь лет
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Нехватка меланина делает альбиносов уязвимыми к солнечному свету, при этом именно в Африке, по данным ООН, людей с такой особенностью рождается больше всего — например, в Зимбабве альбиносом является каждый тысячный гражданин страны
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