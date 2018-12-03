Скончался экс-президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Луис Нуньес

Экс-президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Луис Нуньес скончался в возрасте 87 лет. Об этом 3 декабря, сообщает El Periódico.

Как пишет газета, Нуньес занимал свой пост с 1978 по 2000 год — это самый продолжительный срок президентства в истории клуба.

«Королевская испанская футбольная федерация (RFEF. — Ред.) выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Хосепа Луиса Нуньеса, клубу и болельщикам. Покойся с миром», — приводит «РИА Новости» сообщение RFEF.

Нуньес родился 7 сентября 1931 года в Баракальдо (Испания). Пока он занимал должность президента, «Барселона» сумела семь раз завоевать титул чемпиона страны, шесть раз выиграла Кубок Испании, а в 1992 году впервые в своей истории стала обладателем Кубка чемпионов (Лига чемпионов).

25 апреля 2014 года на 46-м году жизни скончался бывший главный тренер «Барселоны» Тито Виланова. Причиной смерти стал рак околоушной железы.