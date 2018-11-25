«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Атлетико»

«Атлетико» сыграл вничью с «Барселоной» в чемпионате Испании по футболу. Встреча 13-го тура в Мадриде завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился Диего Коста (77-я минута), у гостей отличился Усман Дембеле (90).

В турнирной таблице с 25 очками лидирует «Барселона». «Атлетико» набрал 24 очка и идет вторым.

23 ноября стало известно, что защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович попал в сферу интересов «Барселоны».

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