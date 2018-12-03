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Похитителю иконы вынесли приговор в суде Казани

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В суде Казани огласили приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в краже иконы из храма. Его отправили в колонию строгого режима на 1 год и 8 месяцев.

Икона пропала в сентябре 2018 года из храма Святого князя Александра Невского. В краже обвинили 29-летнего Павла Русскина. Его по горячим следам задержали в Йошкар-Оле.

Сам он признался, что его интересовал не сам образ, а ювелирные украшения, которые висели на иконе. ИА «Татар-информ» поясняет, что прихожане жертвовали драгоценности образу святой Матроны Московской в знак благодарности за чудеса.

Таким образом, вместе с иконой пропали золотая цепочка, два кольца и два крестика. Общий ущерб оценили в 48 тыс. рублей. Всё награбленное вор вернул.

Потерпевшим по делу проходил настоятель храма отец Владимир. По его словам, никаких претензий к Русскину у него нет, поскольку ущерб полностью возмещен, а самое ценное для прихода — икона св. Матроны — не пострадало.

Во время суда выяснилось, что Русскин в 2016 году получил условный срок, а в 2017 году отправлен в колонию на восемь месяцев за кражи из церковных лавок.

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