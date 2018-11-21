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Интерьер собора Казанской иконы Божией Матери воссоздадут в Татарстане

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На воссоздание интерьера собора Казанской иконы Божией Матери потребуется два года. Работы будут проводиться как в верхнем, так и в пещерным храме.

Работы в соборе начались в 2016 году. Ожидалось, что реконструкция продлится до 2018 года, однако теперь сроки перенесены на 2020 год. В фонде «Возрождение» объясняют, что у собора есть свои особенности. Работать с интерьером необходимо не только в верхнем храме, но и в сохранившемся пещерном храме. Об этом пишет Inkazan.ru.

Согласно преданиям, на месте храма десятилетняя девочка по имени Матрона обрела икону и впоследствии стала первой монахиней. Каменное здание было достроено в 1595 году, оно неоднократно горело. Новое здание, построенное по поручению императора Павла I, освятили в 1808 году. После Октябрьской революции монастырь был закрыт, в 1932 году центральный собор взорвали. До 2004 года на территории монастыря размещалась табачная фабрика.

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