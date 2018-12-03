Сама невинность: в Лондоне раздали «Золотых единорогов»

В Лондоне завершилась ставшая уже традиционной Неделя российского кино. Мероприятие, организованное при участии университета «Синергия», собрало ведущих кинематографистов страны. Призы фестиваля, статуэтки «Золотой единорог», были вручены во время благотворительного ужина и аукциона в отеле Grand Sheraton
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Фото: Russian Film Week
В категории «Лучшая актриса» статуэтку «Золотой единорог» получила Ирина Старшенбаум («Лето»)
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Фото: Russian Film Week
Команда фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Жюри назвало картину лучшим фильмом, Алексею Бородачеву присудили «Единорога» за лучший сценарий, а Евгению Ткачуку — за лучшую мужскую роль
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Фото: Russian Film Week
Основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. В рамках церемонии награждения состоялся благотворительный аукцион, на котором были собраны средства в пользу фонда
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Фото: Russian Film Week
Актер и режиссер Данила Козловский
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Фото: Russian Film Week
Вице-президент университета «Синергия» Арсен Манукян
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Фото: Russian Film Week
Константин Хабенский и Мария Кожевникова перед показом фильма «Собибор». Всего во время Недели российского кино в Великобритании было показано более 50 фильмов
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Фото: Russian Film Week
Команда фильма Веры Глаголевой «Не чужие» перед премьерой
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Фото: Russian Film Week
Режиссер Алексей Нужный и актриса Ирина Горбачева перед премьерой фильма «Я худею»
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