Сама невинность: в Лондоне раздали «Золотых единорогов»

В Лондоне завершилась ставшая уже традиционной Неделя российского кино. Мероприятие, организованное при участии университета «Синергия», собрало ведущих кинематографистов страны. Призы фестиваля, статуэтки «Золотой единорог», были вручены во время благотворительного ужина и аукциона в отеле Grand Sheraton