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Пьяный водитель Tesla уснул во время движения на автопилоте

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Фото: Tesla
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В Калифорнии полиция задержала нетрезвого водителя Tesla Model S, который спал за рулем, но при этом автомобиль продолжал движение в режиме автопилота, сообщает Autonews.

Инцидент произошел утром в пятницу, 30 ноября, на шоссе 101. Полицейские обратили внимание на машину со спящим человеком в салоне, которая двигалась со скоростью 110 км/ч. Полицейские организовали преследование и проехали за автомобилем более 11 км, прежде чем он остановился у обочины.

Нарушителем оказался 45-летний Александр Самек, которого не сразу удалось разбудить. Стражи порядка доставили мужчину на ближайшую заправочную станцию, где был проведен тест на алкоголь, показавший положительный результат.

В мае этого года автомобиль Tesla в режиме автопилота столкнулся с машиной полиции в городе Лагуна-Бич (США, штат Калифорния).

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