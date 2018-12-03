За публикацию «опасных» селфи будут наказывать

За публикацию селфи-фотографий, сделанных в экстремальных условиях при нарушении правопорядка или способных причинить вред психическому здоровью подростков, могут ввести наказание.

Соответствующий законопроект разрабатывают в Мосгордуме, сообщила глава комиссии столичного парламента по безопасности Инна Святенко 3 декабря.

«Мы подготовили целый ряд законодательных инициатив, которые ограничивали бы такого рода деяния. <…> Мы сейчас разрабатываем законодательную базу с точки зрения размещения контента: наказывать того, кто разместил ту информацию, которая может нанести вред психическому здоровью несовершеннолетнего», — цитирует Святенко агентство городских новостей «Москва».

Председатель комиссии раскритиковала распространенный, по ее словам, среди законодателей способ создания перечня опасных для селфи мест, назвав такой путь тупиковым. По словам Святенко, «опасным оно (селфи. — Ред.) может быть в абсолютно любом месте».

В начале ноября депутат Госдумы Виталий Милонов предложил арестовывать за селфи на рельсах в метро. В случае повторного нарушения политик считает необходимым переквалифицировать административное дело на уголовное.