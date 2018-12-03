Эрмитаж разрешит трогать скульптуры руками

Государственный музей Эрмитаж намерен дополнить экспозицию скульптурами, которые посетители смогут потрогать руками. Об этом рассказал генеральный директор Михаил Пиотровский во время интернет-встречи с пользователями, передает 3 декабря «РИА Новости».

Директор Эрмитажа уточнил, что трогать скульптуры хотят все, не только малозрячие посетители. «Этого у нас нет, но мы собираемся сделать, чтобы скульптуры можно было трогать всем. Это будут, скорее всего, копии», — отметил Пиотровский, отвечая на вопросы интернет-пользователей.

Много лет в музее работает программа для слепых и слабовидящих детей «Прошлое на кончиках пальцев». В Эрмитаже дети трогают макеты и проходят целые курсы, напомнил он.

В начале октября президент России Владимир Путин передал фельдмаршальский жезл Российской империи в коллекцию Эрмитажа. Жезл принимал директор Эрмитажа Пиотровский.