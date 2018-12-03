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«Шахматные уроки» ввели в половине школ Красноярска

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Тренировки по шахматам с начала учебного года проводятся в половине школ Красноярска. В проекте «Шахматы в школу!» принимают участие около 6,5 тыс. учеников 2–4-х классов. За полгода, на которые рассчитана программа, дети должны познакомиться с правилами, научиться играть и освоить основные комбинации и ловушки. В качестве экзамена — участие в общегородском турнире.

Как рассказала ИА KrasnoyarskMedia руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова, программу занятий составляли красноярские педагоги. Ее утвердили в Федерации шахмат Красноярска. Обучение поручено классным руководителям. Каждая школа сама определяет периодичность и форму проведения занятия. Цель проекта — не воспитание профессиональных гроссмейстеров, а формирование культуры игры среди школьников.

Кроме того, как отмечают сами педагоги, игра в шахматы развивает интеллектуальные способности детей, повышает усидчивость, делает их более вдумчивыми и целеустремленными. Кроме того, они привыкают самостоятельно принимать решения и анализировать происходящее.

Ранее сообщалось о том, что шахматные уроки сделали обязательными в 400 школах Москвы. Они проводятся в рамках третьего часа физкультуры.

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