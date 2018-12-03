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Полиция задержала в Москве похитителя старинных фотоаппаратов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полиция задержала в Москве подозреваемого в похищении раритетных фотоаппаратов на сумму в 5 млн рублей. Он признался в содеянном, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк 3 декабря.

Кража была совершена 13 ноября. Потерпевшим по делу проходит известный фотограф Максим Красницкий, сообщает ТАСС.

Как выяснилось, злоумышленник был знаком с фотографом и знал, где хранится коллекция техники. Похищенное он сдал в комиссионные магазины.

Техника была украдена из офиса фотографа на Болотной набережной. Злоумышленник проник в помещение и взломал сейф. Полиция возбудила дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», которая подразумевает до десяти лет лишения свободы.

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