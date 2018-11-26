В Москве обокрали итальянского участника шоу «Голос»

Неизвестные украли личные вещи из рюкзака итальянского певца Валерио Згарджи, принимающего участие в российском шоу «Голос». Инцидент произошел в субботу, сообщает «Московский Комсомолец» 26 ноября.

38-летний музыкант не смог вспомнить, где именно была совершена кража. Неизвестные похитили из рюкзака артиста 500 евро, несколько кредитных карт и паспорт гражданина Италии. Пропажу Згарджи заметил лишь спустя сутки на улице Мироновская.

Осенью 2018 года Валерио Згарджи стал участником шоу «Голос-7» на Первом канале. На «слепых» прослушиваниях он попал в команду к Константину Меладзе, после чего успешно выступил на этапе «Поединки» и смог пройти дальше.

25 ноября сообщалось, что в одном из московских ресторанов у посетительницы украли кольцо стоимостью $170 тыс. Отмечается, что в настоящий момент полиция проводит проверку.