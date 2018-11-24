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Портлендскую тиару украли из британского поместья Уэлбек

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Фото: Nottinghamshire Police
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Неизвестные украли Портлендскую тиару XIX века из поместья Уэлбек в графстве Ноттингемшир. Полиция установила, что грабители проникли в галерею поместья вечером 20 ноября. Помимо тиары, они забрали бриллиантовую брошь.

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Через полчаса после ограбления полицейские обнаружили сожженный автомобиль Audi S5 серебряного цвета, передает 24 ноября «РИА Новости».

«Если вы располагаете какой-либо информацией об этом автомобиле или о самом преступлении, мы просим вас как можно скорее связаться с нами», — сказал детектив Нил Хамфрис, слова которого приводит полиция Ноттингемшира в Facebook.

Историческая реликвия XIX века украшена двумя бриллиантовыми каплями и другими бриллиантовыми подвесками, отмечает Mirror. Ее изготовили в ювелирном доме Cartier по заказу шестого герцога Портленда. Его супруга надела тиару на коронацию короля Эдуарда VII.

13 сентября прокуратура Швеции задержала подозреваемого в краже регалий короля Карла IX, которая произошла 31 июля из кафедрального собора города Стренгнес. Королевские регалии объявили в международный розыск.

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