Портлендскую тиару украли из британского поместья Уэлбек

Неизвестные украли Портлендскую тиару XIX века из поместья Уэлбек в графстве Ноттингемшир. Полиция установила, что грабители проникли в галерею поместья вечером 20 ноября. Помимо тиары, они забрали бриллиантовую брошь.

Через полчаса после ограбления полицейские обнаружили сожженный автомобиль Audi S5 серебряного цвета, передает 24 ноября «РИА Новости».

«Если вы располагаете какой-либо информацией об этом автомобиле или о самом преступлении, мы просим вас как можно скорее связаться с нами», — сказал детектив Нил Хамфрис, слова которого приводит полиция Ноттингемшира в Facebook.

Историческая реликвия XIX века украшена двумя бриллиантовыми каплями и другими бриллиантовыми подвесками, отмечает Mirror. Ее изготовили в ювелирном доме Cartier по заказу шестого герцога Портленда. Его супруга надела тиару на коронацию короля Эдуарда VII.

13 сентября прокуратура Швеции задержала подозреваемого в краже регалий короля Карла IX, которая произошла 31 июля из кафедрального собора города Стренгнес. Королевские регалии объявили в международный розыск.