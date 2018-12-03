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Премьер-министр Башкирии Марданов ушел в отставку

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов написал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщил врио главы республики Радий Хабиров.

Он поблагодарил Марданова за работу и отметил, что пытался отговорить его от увольнения, передает ТАСС.

«Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка РФ важна для республики», — сказал Хабиров.

22 октября восемь вице-премьеров Башкортостана ушли в отставку. Марданов также собирался покинуть занимаемую должность, однако, по словам Хабирова, ему удалось уговорить его продолжить работу.

По данным СМИ, Марданов, который возглавил правительство Башкирии в 2015 году, продолжит работу в Уральском главном управлении Центробанка России.

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