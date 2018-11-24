Вице-губернатор Приморья Серебряков подал в отставку

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков подал в отставку после пяти лет работы. Чиновник курировал вопросы здравоохранения, социальной сферы, физкультуры и спорта.

По его словам, он получил «колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали, системы человеческих взаимоотношений».

«Были и откровенные неудачи, но были и несомненные прорывы», — написал Серебряков в Facebook. При этом он не уточнил причины своего решения, передает ТАСС.

Серебряков занимал должность с 2013 года.