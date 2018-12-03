Неизвестные устроили перестрелку с полицией в Австралии

В австралийском городе Брисбен (штат Квинсленд) неизвестные устроили перестрелку с полицейскими. Об этом говорится в заявлении полиции в Twitter.

Стражи правопорядка прибыли по адресу и обнаружили двух вооруженных людей. Между правоохранителями и злоумышленниками произошла перестрелка. Пострадавших нет.

После этого неизвестные забаррикадировались в здании. Район, где произошла перестрелка, оцеплен. Полиция просит не приближаться к месту происшествия.

29 октября в одной из школ города Матьюс произошла перестрелка. Ранение получил один школьник. Его доставили в больницу, однако он вскоре скончался. Стрелок был задержан.