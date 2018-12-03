Прямой эфир

Американец снял на видео похожие на НЛО огни в небе

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель США запечатлел на видео неизвестные светящиеся шары в небе. Кадры опубликованы на YouTube.

Таинственные НЛО мужчина снял 20 ноября во время рыбалки на побережье в Северной Каролине.

По его словам, заметил огненные шары в небе он примерно в 21:00. Объекты не двигались, но в течение часа становились то яркими, то более тусклыми. Периодически рядом с ними возникали другие огни.

Кроме того, в какой-то момент один из огней потух на 20 минут, а потом снова появился. Именно с этого момента мужчина начал снимать видео.

«Опять же, когда он появился, он становился то ярче, то тусклее, а количество огней увеличивалось до четырех, но в целом он не двигался с места», — рассказал автор ролика.

Пользователи Сети выдвинули немало версий происхождения огней — от кораблей представителей внеземных цивилизаций до шаровых молний.

«Тебе повезло, что тебя не похитили инопланетяне», — пошутил Dave Sprike.

Один из комментаторов предположил, что это горение газового факела на нефтяной вышке, которое из-за атмосферной дисперсии рассеивается на четыре огонька.

14 ноября пилоты сразу нескольких авиакомпаний сообщили об НЛО над Ирландией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Аргентине обвинили НЛО в плохой погоде
Похожий на НЛО странный объект нашли в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017