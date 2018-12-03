Американец снял на видео похожие на НЛО огни в небе

Житель США запечатлел на видео неизвестные светящиеся шары в небе. Кадры опубликованы на YouTube.

Таинственные НЛО мужчина снял 20 ноября во время рыбалки на побережье в Северной Каролине.

По его словам, заметил огненные шары в небе он примерно в 21:00. Объекты не двигались, но в течение часа становились то яркими, то более тусклыми. Периодически рядом с ними возникали другие огни.

Кроме того, в какой-то момент один из огней потух на 20 минут, а потом снова появился. Именно с этого момента мужчина начал снимать видео.

«Опять же, когда он появился, он становился то ярче, то тусклее, а количество огней увеличивалось до четырех, но в целом он не двигался с места», — рассказал автор ролика.

Пользователи Сети выдвинули немало версий происхождения огней — от кораблей представителей внеземных цивилизаций до шаровых молний.

«Тебе повезло, что тебя не похитили инопланетяне», — пошутил Dave Sprike.

Один из комментаторов предположил, что это горение газового факела на нефтяной вышке, которое из-за атмосферной дисперсии рассеивается на четыре огонька.

14 ноября пилоты сразу нескольких авиакомпаний сообщили об НЛО над Ирландией.