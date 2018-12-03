Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год

Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год. Об этом заявил глава «Энергомаша» Игорь Арбузов в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в понедельник, 3 декабря.

«Огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год. Первый товарный двигатель мы должны поставить заказчику в 2021 году», — сказал Арбузов.

31 июля стало известно, что специалисты научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» начали разработку принципиально нового ракетного двигателя на метане, испытания могут пройти через 3–4 года, двигатель получил название РД-169.