Ракету «Союз-ФГ» установили на стартовый стол на Байконуре

Ракету «Союз-ФГ» установили на стартовый стол на космодроме Байконур в Казахстане. Об этом в субботу, 1 декабря, ТАСС рассказал представитель корпорации «Роскосмос».

«В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс», — сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что накануне представители технического руководства и государственной комиссии на Байконуре подтвердили готовность корабля и ракеты-носителя к установке на стартовом столе.

В основной экипаж корабля, который полетит к МКС, войдут космонавт Алексей Овчинин, астронавт Ник Хейг и астронавт Кристиной Кук. Запуск запланирован на 3 декабря.

11 октября стало известно, что во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» к МКС произошла «авария носителя». Пилоты космического корабля — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — выжили и, испытывая серьезные перегрузки, спустились на Землю.