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Новую ракету «Союз-5» предложили переименовать в «Иртыш»

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Фото: РИА Новости/Роскосмос
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Двухступенчатую ракету-носитель «Союз-5» предложили переименовать в «Иртыш». Об этом сообщило «РИА Новости» в четверг, 22 ноября.

Разработкой новой ракеты занимается Россия совместно с Казахстаном в рамках проекта «Байтерек». Стоимость одного носителя оценили в $60 млн.

В планах у компании «Роскосмос» запуск около 240 космических носителей в течение ближайших 40 лет.

Совместный с Казахстаном проект — ракетный комплекс «Байтерек» — был запущен в 2004 году. Он предполагал модернизацию стартового стола Байконура от ракеты «Зенит» под ракету «Ангара». Позже стоимость проекта выросла, и стороны были вынуждены пересмотреть свои планы.

Второй этап проекта предусматривал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запуску с Байконура ракет «Зенит». Но после 2014 года эта идея была заморожена из-за госпереворота в Киеве и разрыва кооперации между странами.

В 2016 году Москва и Астана начали консультации о возможности реализовать в рамках проекта «Байтерек» пусков космической ракеты «Феникс», которая сегодня в России имеет название «Союз-5».

9 ноября стало известно о подписании президентами РФ и Казахстана плана совместных действий на 2019–2021 годы. Кроме этого, был подписан протокол о внесении изменений в договор об аренде комплекса Байконур.

22 ноября стало известно о планах России совершить пять запусков отечественных ракет с космодромов Байконур и Восточный до конца 2018 года. 

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