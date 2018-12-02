Бывший депутат горсобрания Сочи найден мертвым

Экс-депутат городского собрания Сочи Александр Широбоков найден мертвым с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает 2 декабря «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Сочи на улице Красноармейской обнаружен 58-летний мужчина с ножевыми ранениями. От полученных повреждений потерпевший скончался», –– говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства гибели экс-депутата.

3 октября сообщалось, что в Туле скончался бывший депутат областной думы, председатель областной федерации профсоюзов Сергей Кондратенко.