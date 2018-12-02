Первый выпуск Playboy и коллекция личных вещей Хью Хефнера ушли с молотка

Личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера, в том числе первый экземпляр дебютного выпуска с актрисой Мэрилин Монро на обложке, продали на аукционе Julien’s Auction в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 2 декабря.

Торги проходили с 30 ноября по 1 декабря. Первый выпуск журнала ушел с молотка за $31,2 тыс., а печатная машинка издателя — за $162,5 тыс.

Помимо этого на аукционе продали звезду Хефнера на Аллее славы ($57,6 тыс.), лимузин Lincoln Town Car 1998 года ($44,8 тыс.), паспорт и дорожные чеки издателя Playboy ($16 тыс.), а также несколько смокингов Хефнера. Они ушли с торгов по цене от $12 тыс. до $38 тыс.

Отмечается, что вырученные с продаж средства уйдут в фонд Хью Хефнера, который занимается поддержкой организаций по защите гражданских прав.