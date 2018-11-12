Прямой эфир

Морриконе подаст в суд на Playboy из-за «клеветнического» интервью

0
Фото: Global Look Press/Matteo Nardone
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянский композитор Эннио Морриконе подаст в суд на журнал Playboy после опубликованного интервью, в котором он якобы называет режиссера Квентина Тарантино кретином. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Закадровая политика: Эннио Морриконе сочинил музыку к 500 фильмам
И останавливаться не собирается

«Никогда не высказывал какие-либо негативные утверждения про академию, Квентина или его фильмы, которые я не считаю мусором», — цитирует Морриконе телеканал «360».

Музыкант добавил, что уже поручил своим адвокатам выяснить, откуда в СМИ появились сообщения о его якобы негативном отношении к Тарантино. Напротив, он подчеркнул, что считает голливудского режиссера великим творцом и был очень рад возможности работать с ним.

«Я ценю нашу совместную работу, за которую получил «Оскар», и навечно благодарен за возможность сочинить музыку для его фильма», — отметил итальянец.

Ранее сообщалось, что 90-летний Морриконе в интервью Playboy назвал Тарантино кретином, с которым тяжело работать. Примечательно, что материал должен выйти только в декабре.

Квентин Тарантино и Эннио Морриконе работали вместе над картинами «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». За последний фильм Морриконе получил «Оскар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Закадровая политика: Эннио Морриконе сочинил музыку к 500 фильмам
И останавливаться не собирается
Симфония экрана: Эннио Морриконе дал концерт в Москве
В преддверии 90-летия легендарный кинокомпозитор выступил в Кремлевском дворце

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017