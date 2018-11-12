Морриконе подаст в суд на Playboy из-за «клеветнического» интервью

Итальянский композитор Эннио Морриконе подаст в суд на журнал Playboy после опубликованного интервью, в котором он якобы называет режиссера Квентина Тарантино кретином. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Никогда не высказывал какие-либо негативные утверждения про академию, Квентина или его фильмы, которые я не считаю мусором», — цитирует Морриконе телеканал «360».

Музыкант добавил, что уже поручил своим адвокатам выяснить, откуда в СМИ появились сообщения о его якобы негативном отношении к Тарантино. Напротив, он подчеркнул, что считает голливудского режиссера великим творцом и был очень рад возможности работать с ним.

«Я ценю нашу совместную работу, за которую получил «Оскар», и навечно благодарен за возможность сочинить музыку для его фильма», — отметил итальянец.

Ранее сообщалось, что 90-летний Морриконе в интервью Playboy назвал Тарантино кретином, с которым тяжело работать. Примечательно, что материал должен выйти только в декабре.

Квентин Тарантино и Эннио Морриконе работали вместе над картинами «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». За последний фильм Морриконе получил «Оскар».