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Солист группы «Чайф» прокомментировал инцидент на борту самолета

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Утром в воскресенье, 2 декабря, пассажиры рейса Новосибирск — Екатеринбург авиакомпании S7 почувствовали недомогание из-за сильной жары в салоне. В том числе на борту лайнера оказались участники рок-группы «Чайф» и их солист Владимир Шахрин. Музыкант рассказал, что проблемы начались еще в аэропорту «Толмачево».

«Сначала нас держали в автобусе, который должен отвезти к самолету с открытыми дверями. Все пассажиры мерзнут, дышат выхлопом. Никому до этого дела нет», — цитирует Шахрина «Пятый канал».

Уже на борту самолета люди столкнулись с тем, что из вентиляции задул очень горячий воздух. По словам музыканта, он даже обжигал руку, если ее поднести к вентиляционному отверстию.

«Самолет начал моментально нагреваться. Наверное, градусов 45-50 было», — сказал он, сравнив температуру в салоне с баней.

Солист «Чайфа» отметил, что самолет еще полчаса ждал взлета, а стюардессы говорили, что «все нормально». Вскоре в салоне стало пахнуть «горелой проводкой» и люди уже готовы были покинуть воздушное судно, однако к ним наконец обратился командир экипажа, который заверил, что после взлета температура нормализуется.

«Спустя 20 минут полета вроде все стабилизировалось, но радость была недолгая: через какое-то время снова повалил горячий воздух», — сказал Шахрин. 

Комментарий авиакомпании

Представитель авиакомпании S7 Анна Бажина подтвердила РЕН ТВ информацию о ЧП в самолете, следовавшем из Новосибирска в Екатеринбург.

«Могу только подтвердить, что действительно на протяжении всего полета была высокая температура в салоне», — сказала он. 

По ее словам, самолет после рейса поставили на техническую базу и сейчас специалисты пытаются выяснить причину произошедшего.

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