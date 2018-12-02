В авиакомпании рассказали о ЧП на борту самолета с группой «Чайф»

Представитель авиакомпании S7 прокомментировала информацию о ЧП в самолете, следовавшем из Новосибирска в Екатеринбург.

Ранее 2 декабря солист группы «Чайф» Владимир Шахрин, оказавшийся на борту, рассказал, что из вентиляции «полил абсолютно неприемлемой температуры воздух».

«Могу только подтвердить, что действительно на протяжении всего полета была высокая температура в салоне», — сказала журналистам РЕН ТВ представитель авиакомпании Анна Бажина.

По ее словам, самолет после рейса поставили на техническую базу и сейчас специалисты пытаются выяснить причину произошедшего.

По словам пассажиров рейса, в салоне самолета было очень жарко и пахло горелой проводкой. Шахрин рассказал, что в таких условиях пришлось примерно полчаса ждать взлета, только после этого к пассажирам обратился командир экипажа, который заверил, что бортовые системы в норме и после вскоре температура нормализуется.

«Спустя 20 минут полета вроде всё стабилизировалось, но радость была недолгая: через какое-то время снова повалил горячий воздух», — рассказал артист.

Далее, по его словам, были явные проблемы с системой кондиционирования: температура была то слишком высокой, то слишком низкой. В итоге двум женщинам стало плохо.