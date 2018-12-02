Неуклюжая игуана сорвала романтический ужин с хозяином и стала звездой Сети

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена игуана, случайно испортившая романтический ужин. Ролик в Twitter выложил хозяин ящерицы Коннер Холмарк. Как он признался, он хотел порадовать своего питомца.

Как видно на кадрах, опубликованных на сайте РЕН ТВ, мужчина и игуана разместились за одним столом. Для себя Холмарк приготовил суп, а своей любимице поставил тарелку с зеленью. Однако игуана, потянувшаяся за едой, скатилась со стола и опрокинула миску. В итоге она упала на пол вместе с зеленью под удивленное восклицание своего хозяина, который, видимо, не ожидал такого поворота событий.

В октябре звездой Сети стала ящерица по имени Тед Купер, танцующая под трек What Is Love. Многие пророчили рептилии неменьший успех, чем знаменитому танцу, исполненному актером Джимом Керри в 1990-х.