Нынешний электоральный цикл на Украине, похоже, будет проходить в военных декорациях. Президент Порошенко вновь стремится войти в ту же реку, что и пять лет назад, победив на выборах в качестве «спасителя родины от внешнего агрессора». По закону жанра декорации в этот раз более серьезные, нежели в 2014 году: чтобы никто не сомневался в наличии и «агрессора», и его коварных планов, в стране даже введено военное положение. Это очень удобный формат: кроме наглядной демонстрации избирателю серьезности положения дел, он позволяет эффективно, убедительно, а главное — законно приструнить ретивых оппонентов, чей рейтинг уже сейчас существенно превышает президентский, и придержать их в судьбоносном электоральном забеге.

Правда, с введением этого формата законы жанра были фатально нарушены. Еще великий Станиславский говорил, что как минимум три вещи в этом мире надо делать быстро — занимать деньги, признаваться в любви и прощаться. Как показывает практика, теперь этот список можно успешно расширить. Уже ночью после событий в Керченском проливе украинцам было со всей серьезностью объявлено по телевизору о введении военного положения.

Не перестали нарушаться законы жанра и дальше. Не вызывает сомнений: если бы Порошенко провел заседание рады с утра, не дав депутатам времени на раздумья, то и военное положение было бы полноценным, и выборы уже были бы перенесены. Но начало заседания, как известно, затянулось до 16 часов, депутаты успели осмыслить вводные, и в результате Порошенко получил и частичное военное положение (в десяти приграничных областях), и сокращенный до месяца срок его действия, и выборы, которые должны состояться в срок. За происходящим, кроме рады, внимательно наблюдали западные партнеры Киева. Похоже, они заметили произошедшую смену жанра, в силу чего отреагировали на происходящее по большому счету спокойно.

Но это вовсе не значит, что спектакль у Порошенко не получился. Обнаружив себя в положении актера, который сумел затянуть зрителя на первый акт своей электоральной постановки, он естественным образом будет стремиться усадить его и на второй, и на третий. Так, введенное военное положение даже в усеченном варианте дает неплохие возможности для агитации. Это и срочные сборы резервистов, которые пройдут по всей стране, а не только в зоне объявленного военного положения. Это и военно-полевой стиль кампании, который будет включать в себя много ярких действий украинского президента, одетого в форму ВСУ. А также — широкие возможности для ограничения деятельности СМИ и реквизиции собственности, под которую могут подпасть ресурсные базы его оппонентов.

Но основная ставка, похоже, сделана на введение полноценного военного положения, и существующие полномочия рассматриваются как инструмент для их дальнейшего расширения. Надежда будет возложена на иностранных партнеров — вероятно, штаб Порошенко полагает их более доверчивой аудиторией, нежели украинский избиратель. Поэтому и идет череда заявлений от призыва кораблей НАТО в Черное и Азовское моря до утверждений о том, что «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск». А также — требования немедленно запретить въезжать на Украину российским мужчинам 16–60 лет и прекратить строить «угрожающий Европе» «Северный поток». Пока партнеры реагируют вполне взвешенно. Так, в ответ на призыв кораблей Киев получил ответ, что членами альянса и так являются несколько черноморских стран, в силу чего НАТО уже присутствует там, куда его призывают. А бывший министр иностранных дел Германии и вовсе заявил о попытках Украины «втянуть Германию в войну с Россией».

Нельзя исключать, что для того, чтобы как-то убедить западных зрителей, а украинский народ просто поставить перед фактом, будут осуществлены и новые постановки. Которые как раз могут привести к расширению и зоны, и срока действия сегодняшнего военного положения. В любом случае пока очевидно одно: население Украины обречено стать участником этого военно-полевого электорального карнавала. Вне какой-либо зависимости от своего желания.

Автор — доцент МГИМО, политолог

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