СНГ — универсальное региональное объединение стран постсоветского пространства, связанных друг с другом целым комплексом соглашений и договоров. Эти соглашения хорошо отработаны и сбалансированы. В случае обострения ситуации в регионе они позволяют сохранить относительную стабильность и не подрывать товарооборот, инфраструктуру, финансовую систему, миграционные потоки. По этой причине все заявления президента Украины о выходе из СНГ выглядят оторванными от политико-экономической реальности.

Все соглашения, которые сейчас актуальны для Украины, скорее всего, останутся действующими, и Киев их не тронет (транзит, признание договоров и дипломов, границ, транспортные сети, зона свободной торговли с соседними странами — Белоруссией, Казахстаном и так далее). Публичные заявления Петра Порошенко о выходе Украины из СНГ можно расценивать как пиар-акцию, цель которой — продемонстрировать Западу неуклонный курс Киева на разрыв с Россией, что подразумевает оказание Украине дополнительной финансовой поддержки.

С момента прихода к власти в 2014 году Петр Порошенко неоднократно заявлял о том, что Украина должна покинуть все структуры СНГ. Мотивировал он это тем, что нельзя находиться в организациях, в которых есть «страна-агрессор». Подобная риторика продолжалась на протяжении последних трех лет. При этом украинская сторона не торопилась разрывать соглашения, поскольку это весьма чувствительно для позиционирования Украины в регионе.

Столь странная практика жонглирования договорной региональной системой, в которую с 1991 года оказалась встроена Украина, постепенно стала напоминать какую-то фантастику. Дело в том, что Украина никогда полноценно не участвовала в СНГ. Она даже не ратифицировала вступление в содружество, то есть она участвовала в союзе только де-факто, подписывая некоторые соглашения. За ней всегда оставалась «открытая дверь». И это было продуманной стратегией, позволяющей в случае какого-либо форс-мажора избежать ответственности за принятые решения и подписанные договоры. В то же время Запад не очень понимает, что такое СНГ, и для чего там присутствует Украина.

Напомню, в 1992 году при принятии решения о разделе активов СССР на саммите в Бишкеке эта украинская стратегия сработала. Россия взяла на себя все обязательства по долгам СССР и потребовала, чтобы страны, которые согласны с таким вариантом, подписали соглашение об отказе от претензий на собственность СССР за рубежом. Украина не сделала ни то, ни другое. Наша страна заплатила все долги Советского Союза, включая часть украинского долга. А Украина не подтвердила, что отказывается от претензий на имущество за рубежом, и до настоящего времени периодически напоминает о своих претензиях России.

Объявленный выход Украины из СНГ, скорее всего, будет повторять вариант выхода Грузии из содружества. В свое время Тбилиси первым осуществил данное политическое решение. Но при этом Грузия, оформляя свой «развод» с СНГ, сохранила в неприкосновенности ряд соглашений, которые обеспечивали присутствие Грузии на постсоветском пространстве. Получается, что она вышла лишь частично, оставив себе возможность присутствовать там, где это ей необходимо. Ситуация напоминает анекдот, когда среди собравшихся за большим и богатым столом в ресторане один из обедающих делает заявление: я оплачу, но только десерт.

Тут возникает вопрос экономического плана. Когда формировался СНГ, все рассчитывали, что это будет интеграционное объединение, которое восстановит экономические связи и промышленную кооперацию в формате Советского Союза. Но так не получилось. Постепенно СНГ превратилось в универсальную региональную структуру, в которой благодаря усилиям России в 2007–2008 году появилась зона свободной торговли. Необходимо признать, что ЗСТ СНГ — прямая заслуга России.

Уход Украины из содружества означает и ее выход из зоны свободной торговли. Однако Киев, естественно, сохраняет ЗСТ, конечно, не с Россией, но, например, с Белоруссией, Казахстаном, с Азербайджаном и прочими. При этом Петр Порошенко не объясняет логику такого рода половинчатых решений Киева. Получается, что Украина выходит из СНГ, чтобы остаться. Попутно мы можем сделать вывод, что Киев, оставаясь в русле жесткой антироссийской пропаганды, медленно и неотвратимо возвращается в русло политики Леонида Кучмы. Украина пытается балансировать между Россией и Западом, выживать на свой лад.

Решение Киева никак не скажется на региональной экономике. Украина, безусловно, сохранит и даже нарастит экономические связи с Белоруссией и Казахстаном. Украинская сторона использует соседей для того, чтобы вернуться на российский рынок, и украинская продукция, прежде всего аграрная, продолжает поступать на российский прилавок, но только с белорусскими этикетками. В итоге Украина выйдет из СНГ в большей степени виртуально.

Автор — замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ

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