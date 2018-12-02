Уайлдер собрался провести с Фьюри бой-реванш

Бой британо-ирландского боксера Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера, проходивший 1 декабря в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния), завершился вничью. Таким образом последний сохранил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, пишет The Guardian.

Бой проходил в 12 раундов. По итогу раздельным судейским решением была присуждена ничья — 115:111, 110:114, 113:113. Фьюри при этом дважды побывал в нокдауне.

После встречи Уайлдер выразил уверенность, что победителем является именно он, и заявил, что не отказался бы от боя-реванша с Фьюри, пишет «Газета.ру».

Между тем его оппонент настаивает на своей победе. «Мир знает правду. Я выиграл бой», – цитирует Фьюри SBNation.

Во время пресс-конференции он также исполнил победную песню Miss American Pie.