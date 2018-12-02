Папа римский осудил священников-геев

Папа римский Франциск заявил, что мода на гомосексуализм имеет влияние на церковь и ее служителей. Он также отметил, что нетрадиционные сексуальные отношения несовместимы с церковным саном. Об этом сообщает итальянская газета La Republica.

«Лучше, если они сложат его с себя, нежели будут вести двойную жизнь. В духовной священнической жизни нет места таким склонностям», — говорится в книге-интервью главы Римско-католической церкви, опубликованной в субботу, 1 декабря.

Католическая церковь традиционно оценивает гомосексуализм в качестве греха. В то же время с восшествием на Святой престол Франциска многие ожидали либерализации церкви по отношению к гомосексуалам, так как, по сравнению со своими предшественниками, нынешний глава церкви относился к ним благосклоннее.

Франциск изменил свое мнение после скандальной истории об итальянце Франческо Манджакапра, который назвал себя сотрудником гей-эскорта и утверждал, что оказывал сексуальные услуги священникам в Италии.

23 ноября сообщалось, что глава Римско-католической церкви Франциск созвал специальную встречу по защите детей от сексуального насилия со стороны священнослужителей. Как сообщил официальный представитель Святого престола Грег Берк, заседание, не имеющее прецедентов, состоится в феврале 2019 года в Ватикане.