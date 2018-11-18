Папа римский разделил трапезу с бедняками

Папа римский Франциск по случаю празднования Всемирного дня бедных разделил свою трапезу в Ватикане с 3 тыс. бедняков. Об этом 18 ноября пишет Vatican News.

Перед праздником он провел торжественную мессу, где призвал всех верующих услышать «крик бедных, который становится всё громче в современном мире».

После мессы понтифик пригласил бедных на совместную трапезу в зал Павла IV, который в этот день превратили в большую столовую. Также отмечается, что в рамках празднования в Ватикане организовали передвижной госпиталь, куда могли обратиться за помощью все нуждающиеся.

Всемирный день бедных отмечается по инициативе папы римского с 2017 года в 33-е рядовое воскресенье литургического года. В этот день в различных католических епархиях и приходах всего мира проводятся соответствующие мероприятия.