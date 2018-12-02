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Умер американский актер Кен Берри

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Фото: Global Look Press/Globe Photos
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Актер Кен Берри, сыгравший в комедийном телесериале «Шоу Энди Гриффита», умер в США в возрасте 85 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Смерть актера наступила в субботу, 1 декабря.

Берри получил известность в 1960-х годах, сыграв роль капитана Парментера в телесериале об американских солдатах и индейцах на Диком Западе «Отряд «Ф».

Позднее появился в сериале «Шоу Энди Гриффита», а затем исполнил главную роль в его продолжении «Мэйберри Р.Ф.Д.». Кроме того, Берри снимался в таких фильмах, как «Двое на качелях», «Эй, вы там снизу!» и «Кошка из космоса».

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