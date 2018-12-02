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Трамп уведомит конгресс о прекращении действия NAFTA

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Фото: Global Look Press/Michael Reynolds
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Президент США Дональд Трамп намерен официально сообщить конгрессу о прекращении действия Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщает Associated Press на своей странице в Twitter.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно для США и являлось «одной из худших торговых сделок». 

Отмечается, что американский лидер планирует осуществить задуманное «в ближайшее время».  По его словам, конгресс сможет проголосовать за замену NAFTA в течение шести месяцев или останется «ни с чем». 

1 декабря сообщалось, что Трамп назвал новый договор о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA) более выгодным, чем предыдущее Североамериканское соглашение (NAFTA). USMCA был подписан 30 ноября канадским премьер-министром Джастином Трюдо и мексиканским лидером Энрике Пенья Ньето.

Соглашение NAFTA, нацеленное на устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций, вступило в силу 1 января 1994 года.

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