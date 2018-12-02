Путин заявил о разделе Украины введением военного положения

Украинские власти разделили страну на «благонадежную и не очень», приняв решение о введении военного положения в некоторых областях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки».

Военное положение было введено 28 ноября в 10 областях страны после провокации украинских военных кораблей в Керченском проливе.

Глава российского государства напомнил, что «при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения». По его словам, данное решение было принято киевским руководством в преддверии выборов, чтобы «ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране».

«Ввели это военное положение в 10 областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой, не находит его политика там единодушного одобрения», — приводит слова Путина «Интерфакс».

25 ноября три судна украинских военно-морских сил — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в российские территориальные воды в Черном море. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через Керченский пролив. Кроме того, военные корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, а также совершали «опасное маневрирование». По нарушителям был открыт огонь, суда и их экипажи были задержаны сотрудниками ФСБ. В Кремле назвали инцидент политической провокацией.