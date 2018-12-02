Прямой эфир
Сюжет:

Путин заявил о разделе Украины введением военного положения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские власти разделили страну на «благонадежную и не очень», приняв решение о введении военного положения в некоторых областях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки». 

Военное положение было введено 28 ноября в 10 областях страны после провокации украинских военных кораблей в Керченском проливе. 

Глава российского государства напомнил, что «при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения». По его словам, данное решение было принято киевским руководством в преддверии выборов, чтобы «ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране».

«Ввели это военное положение в 10 областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой, не находит его политика там единодушного одобрения», — приводит слова Путина «Интерфакс».

25 ноября три судна украинских военно-морских сил — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в российские территориальные воды в Черном море. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через Керченский пролив. Кроме того, военные корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, а также совершали «опасное маневрирование». По нарушителям был открыт огонь, суда и их экипажи были задержаны сотрудниками ФСБ. В Кремле назвали инцидент политической провокацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин напомнил о жертвах в одесском Доме профсоюзов
Путин привел доказательства намеренной провокации Киева в Черном море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017