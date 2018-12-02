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Путин напомнил о жертвах в одесском Доме профсоюзов

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Фото: ТАСС/Андрей Боровский
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Президент России Владимир Путин напомнил западным партнерам о трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и указал на затягивание Украиной расследования.

«Никто ведь не вспоминает о жертвах, связанных с событиями в Доме профсоюзов в Одессе. Кто-нибудь вспоминает об этом? Ссылаются на расследование украинских официальных властей, но расследования-то нет. И тишина», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.

После госпереворота на Украине в 2014 году в Одессе произошли столкновения сторонников «антимайдана» с националистами и футбольными ультрас, в ходе которых активистам пришлось укрыться в Доме профсоюзов.

2 мая члены «Правого сектора» (запрещен в РФ) и их сторонники подожгли здание и блокировали выходы из него. По тем, кто пытался спастись, радикалы стреляли, отмечает «РИА Новости».

Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 получили ожоги и ранения. Расследование происшествия до сих пор не завершено, виновные не наказаны.

3 мая этого года российское посольство в США выразило возмущение молчанием Вашингтона о трагедии.

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