Путин назвал власти Украины «партией войны»

Президент РФ Владимир Путин считает, что Киев не заинтересован в разрешении конфликтов.

«Действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами. Это «партия войны», и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться. Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике», — заявил российский лидер.