МИД РФ прокомментировал введение военного положения на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко дал оценку оперативности, с которой было введено военное положение на Украине.

«Сам факт того, что военное положение было введено или предложено фактически молниеносно после самого инцидента (в Керченском проливе — Ред.), свидетельствует о том, что все это было подготовлено. Понятно, что это связано и с рейтингом Порошенко, понятно, что это связано и с выборами предстоящими, понятно также, что это связано и с событиями на международной арене», — заявил замминистра.