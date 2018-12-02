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Снова не сдюжили: «Спартак» едва не обыграл ЦСКА

Красно-белые не могут победить армейцев уже больше пяти лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В первый день зимы на «ЦСКА Арене» в «Парке легенд» состоялось московское дерби: «Спартак» принимал своих вечных соперников армейцев. Обе команды подошли к игре в хорошем настроении: красно-белые не пропускали три игры подряд, а красно-синие имели в активе 15-матчевую победную серию. Особой пикантности игре добавляло то, что «Спартак» не может обыграть ЦСКА пять лет и 17 матчей подряд.

Армейцы открыли счет, реализовав большинство. Поддержка трибун завела красно-белых, и еще до первого перерыва они не только отыгрались, но и вышли вперед.

— Сегодня хорошо сыграли в большинстве — будем надеяться, что и дальше пойдет, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, — сказал нападающий ЦСКА Максим Шалунов. — Надеюсь, что мы поймали химию при розыгрыше лишнего и продолжим действовать в том же духе.

По мнению игроков армейцев, в последнее время реализация численного преимущества у них улучшилась за счет серьезной тренировочной работы.

— Трудно сказать, почему у нас так пошло большинство, — заявил «Известиям» форвард ЦСКА Кирилл Капризов. — Наверное, благодаря тренировкам. У нас этому немало времени уделяется. Главное, продолжать дальше реализовывать лишнего. Впереди еще много матчей, и везде этот компонент может хорошо пригодиться.

Субботний матч был первым, когда ЦСКА выступал в роли гостя на арене с аналогичным названием. Еще с прошлых сезонов «Спартак» проводит на ней домашние матчи, но с этого года армейцы стали ее полноправными хозяевами.

— Очень приятно было играть в обоих матчах: и в предыдущем, и в нынешнем болельщики очень хорошо поддерживали обоих участников, — добавил Максим Шалунов. — Мы сегодня слышали поклонников ЦСКА — спасибо им за поддержку.

Всё решил второй период. После матча с «Северсталью» тренеры и игроки «Спартака» обращали внимание на проваленную вторую 20-минутку. То же случилось и вчера, но в отличие от Череповца, который не смог воплотить преимущество в голы, ЦСКА забил трижды.

— Нахватали удалений и плохо сыграли в меньшинстве, а ЦСКА реализовал все свои моменты, — прокомментировал «Известиям» неудачу защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко. — Игра была в наших руках, в третьем периоде добавили, забили, могли перевернуть игру и выиграть, но опять удаления, в том числе одно мое, всё испортили. Когда в меньшинстве сняли вратаря, снова допустили ошибку и навредили сами себе.

В третьем периоде «Спартак» побежал вперед из последних сил и отыграл одну шайбу — ее автором стал Ярослав Дыбленко.

— То, что я забил, никоим образом не скрасило вечер, так как мы проиграли, — продолжил защитник «Спартака». — Нам надо выигрывать, неважно, забью я или нет, без разницы. Главное, командный результат. Позитивный момент — мы были одной командой и бились до последнего. Конечно, что-то не получалось, но мы были как одна семья, одно целое, действовали друг за друга.

Удаления и неразбериха при снятии вратаря, когда «Спартак» нарушил численность состава и остался втроем, привели к очередному поражению.

— Немного сегодня не сложилось — проиграли игру, — сказал «Известиям» нападающий «Спартака» Илья Зубов. — Позитивный момент в том, что все работали и бились от начала до конца встречи. Пока сложно сказать по горячим следам, почему опять провалили второй период. Разберемся и сделаем выводы на собрании. Будем готовиться к следующему матчу.

Примечательно, что на встрече с ЦСКА в воротах красно-белых играл их формально третий вратарь Александр Трушков. На лед не вышли ни Юлиус Гудачек, являющийся основным кипером на протяжении осени, ни отыгравший на «ноль» предыдущие три встречи Никита Беспалов.

— Честно говоря, удивило, что в воротах у «Спартака» стоял Трушков, — поделился мнением с «Известиями» нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. — Думал, что против нас выставят Гудачека. Но тут тренерам соперника виднее. Мы должны против любых вратарей играть максимально собранно.

Таким образом, армейцы продлили свою серию до 15 побед подряд и укрепились на первом месте в лиге. «Спартак» остался на пятом месте в таблице, но к нему подбирается одержавшее четыре победы подряд московское «Динамо».

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