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Вдовец Доктора Лизы ответил оскорбившему ее журналисту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глеб Глинка, муж погибшей в авиакатастрофе главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза, прокомментировал оскорбительный пост журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко, в котором он назвал правозащитницу «потасканным ничтожеством».

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«При жизни ее травили под конец, и вот накануне ее гибели, после двух лет, опять начинается», — сказал Глеб Глинка в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, о заявлениях Пархоменко он узнал из СМИ, также об этом ему рассказал председатель Совета по правам человека Михаил Федотов. 

«Я этого журналиста не знаю. Видимо, хочет, чтобы побольше о нем говорили. Есть такие в области литературы, критиковавшие Ахматову или утверждавшие, что мать Тереза в молодости была проституткой», — добавил Глинка.

Он отметил, что это особый жанр и таким людям все равно, что о них говорят — главное, быть на слуху.

«Мне это смешно и противно, я не хочу в этом участвовать», — заключил Глеб Глинка.

30 ноября Пархоменко опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором раскритиковал Елизавету Глинку. По его словам, к концу жизни она превратилась в «услужливое, потасканное ничтожество». 

Его слова также прокомментировала писательница Марина Юденич, которая заявила, что говорить о Докторе Лизе «в таком мерзком тоне может только мерзкий человек». 

Основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года. Она находилась на борту Ту-154 Минобороны РФ, направлявшегося в Сирию. Лайнер разбился через некоторое время после вылета из аэропорта Адлера.

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