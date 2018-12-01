Вдовец Доктора Лизы ответил оскорбившему ее журналисту

Глеб Глинка, муж погибшей в авиакатастрофе главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза, прокомментировал оскорбительный пост журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко, в котором он назвал правозащитницу «потасканным ничтожеством».

«При жизни ее травили под конец, и вот накануне ее гибели, после двух лет, опять начинается», — сказал Глеб Глинка в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, о заявлениях Пархоменко он узнал из СМИ, также об этом ему рассказал председатель Совета по правам человека Михаил Федотов.

«Я этого журналиста не знаю. Видимо, хочет, чтобы побольше о нем говорили. Есть такие в области литературы, критиковавшие Ахматову или утверждавшие, что мать Тереза в молодости была проституткой», — добавил Глинка.

Он отметил, что это особый жанр и таким людям все равно, что о них говорят — главное, быть на слуху.

«Мне это смешно и противно, я не хочу в этом участвовать», — заключил Глеб Глинка.

30 ноября Пархоменко опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором раскритиковал Елизавету Глинку. По его словам, к концу жизни она превратилась в «услужливое, потасканное ничтожество».

Его слова также прокомментировала писательница Марина Юденич, которая заявила, что говорить о Докторе Лизе «в таком мерзком тоне может только мерзкий человек».

Основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года. Она находилась на борту Ту-154 Минобороны РФ, направлявшегося в Сирию. Лайнер разбился через некоторое время после вылета из аэропорта Адлера.