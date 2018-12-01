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Правительственная комиссия одобрила законопроект об усыновлении больными ВИЧ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект, допускающий усыновление лицами, зараженными ВИЧ или гепатитом C. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 1 декабря. Далее документ будет рассмотрен правительством.

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В настоящее время согласно Семейному кодексу усыновителями не могут быть лица, состояние здоровья которых не позволяет им воспитывать ребенка. Правительством установлен перечень заболеваний, препятствующих усыновлению. Он включает в себя инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. При этом запрет ставится только на основании диагноза без учета других факторов.

В новом проекте уточняется, что если ребенок уже проживает в семье будущего усыновителя, находясь в одном пространстве с инфицированным, то риск для его здоровья отсутствует. В связи с этим передачу ребенка такому лицу необходимо разрешить.

«Законопроектом предлагается внести в Семейный кодекс изменение, согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от положения, установленного подпунктом 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса, в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся обстоятельств, имеет указанные в перечне заболевания», — говорится в опубликованном решении комиссии.

Отмечается, что изменения будут применимы ко всем заболеваниям из вышеупомянутого перечня.

Предложенный Минпросвещения России проект был разработан во исполнение постановления российского Конституционного суда, рассмотревшего обращение семейной пары из Подмосковья, которой отказали в усыновлении ребенка. Супруги состояли в браке с 2010 года и проживали в благоустроенной квартире. Они хотели детей, но в 2012 году у женщины случился выкидыш. В больнице ее заразили ВИЧ-инфекцией. В результате ребенка для них родила ее родная сестра путем искусственной инсеминации.

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