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Две женщины и ребенок погибли при падении с крыши в Удмуртии

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Фото: Glazovlife
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в удмуртском городе Глазове, сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

По данным следователей, 55-летняя пенсионерка, ее 35-летняя дочь и 9-летняя внучка погибли в результате падения из окна чердака многоэтажного дома. Как уточняет телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Пехтина.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. На место происшествия выехал глава следственного управления СК России по Удмуртии, а также бригада следователей-криминалистов.

В конце октября в Магадане двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. По предварительным данным, она сама забралась на подоконник и открыла окно. Ее мать в этот момент находилась в соседней комнате с грудным ребенком.

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