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Устроившему ДТП пьяному водителю вынесли приговор в Тюмени

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В Тюмени завершился судебный процесс над 39-летним местным жителем, который устроил аварию, решив в состоянии алкогольного опьянения проверить тормоза у своей машины.

Инцидент произошел этим летом на улице Мира. Тюменец решил проверить тормоза у своего ВАЗ-21140, заранее зная, что они неисправны. Он врезался в стоящий на светофоре автомобиль, а затем сдавая назад ударил «Газель». Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался за вождение в нетрезвом виде, а незадолго до этой аварии вышел из тюрьмы.

Суд приговорил его к лишению свободы на один год с отбыванием в колонии строгого режима. Также он лишен права управлять транспортным средство на 2 года 10 месяцев.

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