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Декада памяти блаженного Андрея Симбирского пройдет в Ульяновске

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В Ульяновске 10 декабря отметят 177 лет со дня смерти святого блаженного Андрея Симбирского. Этому будет посвящена декада памятных и просветительских мероприятий.

Она стартует 5 декабря и завершится 15 декабря. В ее рамках запланированы лекции, беседы, концерты, выставки и детские конкурсы. Главным событием должен стать концерт, который пройдет 9 декабря в комплексе «Современник».

Кроме того, как отмечает 1ul.ru, в эти дни должна состояться презентация интернет-ресурса «Православная карта Симбирской губернии» и проекта «Великие святые России». В музее изобразительного искусства жители Ульяновска смогут увидеть 20 икон, написанных на пожертвования меценатов и прихожан Симбирской епархии.

Андрей Симбирский в 1998 году был канонизирован и причислен к лику святых. В 2004 году на Архиерейском Соборе был прославлен в лике святых Русской православной церкви.

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