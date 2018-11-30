Ремонт по ОСАГО оценят дороже

С 1 декабря этого года стоимость автозапчастей для ремонта по ОСАГО будет рассчитываться по новым справочникам. В среднем запчасти подорожают на 6,5%, пишет РБК.

Пересмотра стоимости запчастей добивалась антимонопольная служба Татарстана, которая еще два года назад обнаружила, что цены в справочниках страховщиков занижены. Российский союз автостраховщиков (РСА), в ведении которого находятся такие справочники, вынужден был обновить цены. После корректировки справочников запчасти для расчета возмещения ОСАГО в среднем подорожают на 6,5%.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, объяснил, что это означает рост цен на запчасти для абсолютно всех машин. На какие-то детали цены могли не измениться, на какие-то — вырасти на 10%.

По закону, страховщики оплачивают ремонт пострадавшего автомобиля или же возмещают ущерб деньгами застрахованному лицу на основании цен на запчасти из справочников РСА. Союз обновляет их каждые полгода — последний раз они были обновлены в июне. При занижении цен на автозапчасти страхователь либо не сможет компенсировать нанесенный автомобилю ущерб, либо автосервис недополучает средства от страховой компании.

Эксперты авторынка считают, что увеличение цен на запчасти в среднем на 6,5% не решит проблему, так как этот процент уже «съеден» инфляцией и колебанием курса рубля.

Ранее стало известно, что первый этап либерализации тарифов ОСАГО, в результате которого стоимость полиса обязательной автогражданки для некоторых категорий водителей должна снизиться, начнется не раньше 2019 года.