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Либерализацию тарифов ОСАГО снова отложили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первый этап либерализации тарифов ОСАГО, предложенный ЦБ РФ, начнется не ранее 2019 года, передает агентство ТАСС со ссылкой на представителей Российского союза автостраховщиков (РСА). 

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«Мы ждали, что оно [указание ЦБ о расширении тарифного коридора ОСАГО] вступит в силу 1 сентября, потом — 1 ноября, сейчас мы ожидаем уже... 2019 год <...> Нужно было вопрос изучить более детально, глубже, чтобы и страхователи, и наши граждане, и наши оппоненты, и депутатский корпус практически понимали цели и задачи либерализации», — сообщил на пресс-конференции заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Эксперт отметил, что для того, чтобы провести первый этап либерализации тарифов ОСАГО, необходимо более гибко подойти к вопросу.

«По разным экспертным оценкам, сегодня 80–85% водителей не приносят ущерб от ДТП, ездят аккуратно и фактически являются той целевой аудиторией, которая желанна для автостраховщиков. И порядка 15–20% — те, кто составляет головную боль страховым организациям. Задача состоит в том, чтобы на первом этапе либерализации сделать коридор — 20% вверх и 20% вниз — для того, чтобы тем сегментам, которые являются положительными, снизить тариф, а тем, кто приносит убытки, наоборот, повысить в пределах этого коридора», — пояснил Ефремов.

Отметим, что согласно расчетам страхового дома ВСК в результате первого этапа либерализации тарифов ОСАГО стоимость полиса обязательной автогражданки для некоторых категорий водителей должна снизиться. 

 

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