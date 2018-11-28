Либерализацию тарифов ОСАГО снова отложили

Первый этап либерализации тарифов ОСАГО, предложенный ЦБ РФ, начнется не ранее 2019 года, передает агентство ТАСС со ссылкой на представителей Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Мы ждали, что оно [указание ЦБ о расширении тарифного коридора ОСАГО] вступит в силу 1 сентября, потом — 1 ноября, сейчас мы ожидаем уже... 2019 год <...> Нужно было вопрос изучить более детально, глубже, чтобы и страхователи, и наши граждане, и наши оппоненты, и депутатский корпус практически понимали цели и задачи либерализации», — сообщил на пресс-конференции заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Эксперт отметил, что для того, чтобы провести первый этап либерализации тарифов ОСАГО, необходимо более гибко подойти к вопросу.

«По разным экспертным оценкам, сегодня 80–85% водителей не приносят ущерб от ДТП, ездят аккуратно и фактически являются той целевой аудиторией, которая желанна для автостраховщиков. И порядка 15–20% — те, кто составляет головную боль страховым организациям. Задача состоит в том, чтобы на первом этапе либерализации сделать коридор — 20% вверх и 20% вниз — для того, чтобы тем сегментам, которые являются положительными, снизить тариф, а тем, кто приносит убытки, наоборот, повысить в пределах этого коридора», — пояснил Ефремов.

Отметим, что согласно расчетам страхового дома ВСК в результате первого этапа либерализации тарифов ОСАГО стоимость полиса обязательной автогражданки для некоторых категорий водителей должна снизиться.