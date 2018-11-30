Прямой эфир

Замглавы ЦБ Торшин покинул свой пост

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Центробанка Александр Торшин покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию», — говорится в пресс-релизе.

В июне Минфин разработал законопроект, согласно которому ЦБ получит право в течение двух лет после увольнения своих сотрудников согласовывать их трудоустройство на другую работу. Таким образом регулятор сумеет оградить себя от того, чтобы отдельные некредитные финансовые организации получали доступ к информации, дающей дополнительные конкурентные преимущества.

Торшин родился 27 ноября 1953 года. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ) в 1978 году. Работал в прокуратуре РСФСР, в Советской ассоциации политических наук, президиуме АН СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС, аппарате президента СССР. В 1995–98 годах работал заместителем главы Центробанка, затем был полномочным представителем правительства в Госдуме, заместителем гендиректора ГК «АРКО». С 2001 по 2015 годы был членом Совета Федерации от Республики Марий-Эл. В 2015 году вернулся на работу в ЦБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Набиуллина рассказала о направлениях финансовой политики на три года
ЦБ отказался пугать рынок оценками влияния санкций на экономику

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017