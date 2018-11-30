Замглавы ЦБ Торшин покинул свой пост

Заместитель председателя Центробанка Александр Торшин покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию», — говорится в пресс-релизе.

В июне Минфин разработал законопроект, согласно которому ЦБ получит право в течение двух лет после увольнения своих сотрудников согласовывать их трудоустройство на другую работу. Таким образом регулятор сумеет оградить себя от того, чтобы отдельные некредитные финансовые организации получали доступ к информации, дающей дополнительные конкурентные преимущества.

Торшин родился 27 ноября 1953 года. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ) в 1978 году. Работал в прокуратуре РСФСР, в Советской ассоциации политических наук, президиуме АН СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС, аппарате президента СССР. В 1995–98 годах работал заместителем главы Центробанка, затем был полномочным представителем правительства в Госдуме, заместителем гендиректора ГК «АРКО». С 2001 по 2015 годы был членом Совета Федерации от Республики Марий-Эл. В 2015 году вернулся на работу в ЦБ.