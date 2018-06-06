Сотрудникам ЦБ придется согласовывать переход на другую работу

Банк России получит право в течение двух лет после увольнения своих сотрудников согласовывать их трудоустройство на другую работу.

Это касается не только банков, но и других финансовых организаций, следует из последней версии законопроекта, разработанного Минфином. Поправки предполагается внести в закон «О Центральном банке».

Отмечается, что так ЦБ сумеет оградить себя от того, чтобы отдельные некредитные финансовые организации получали доступ к информации, дающей дополнительные конкурентные преимущества.

В пояснении к законопроекту (есть у «Известий») указывается, что сейчас аналогичные требования действуют для отдельных категорий государственных гражданских служащих.

Спрашивать разрешение на трудоустройство придется только тем бывшим сотрудникам ЦБ, которые занимали должности, включенные в специальный перечень, составленный Центробанком.

Подробнее — в материале «Известий»:

ЦБ разрешат следить за судьбой бывших сотрудников