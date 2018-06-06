Прямой эфир

Сотрудникам ЦБ придется согласовывать переход на другую работу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России получит право в течение двух лет после увольнения своих сотрудников согласовывать их трудоустройство на другую работу.

Это касается не только банков, но и других финансовых организаций, следует из последней версии законопроекта, разработанного Минфином. Поправки предполагается внести в закон «О Центральном банке».

Отмечается, что так ЦБ сумеет оградить себя от того, чтобы отдельные некредитные финансовые организации получали доступ к информации, дающей дополнительные конкурентные преимущества.

В пояснении к законопроекту (есть у «Известий») указывается, что сейчас аналогичные требования действуют для отдельных категорий государственных гражданских служащих.

Спрашивать разрешение на трудоустройство придется только тем бывшим сотрудникам ЦБ, которые занимали должности, включенные в специальный перечень, составленный Центробанком.

Подробнее — в материале «Известий»:

ЦБ разрешат следить за судьбой бывших сотрудников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зарплаты ученых увеличились на 136% за год
Эксперты назвали самые популярные вакансии в России в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017