Число школ с китайским языком в Хабаровском крае увеличат вдвое

Минпросвещения РФ проработает условия для изучения восточных языков в школах, особенно в дальневосточных регионах. Об этом заявила замглавы ведомства Татьяна Синюгина в Хабаровске после окружного совещания, сообщает ТАСС.

Она добавила, что в ближайшем времени восточные языки не будут сдавать на ЕГЭ с последующим зачетом результатов для поступления в вузы. «Этот вопрос требует проработки, согласования», — сказала Татьяна Синюгина.

Как отметила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, важно выстраивать сотрудничество в части привлечения инвестиций, товарообмена, развития культурных, образовательных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, передает ИА AmurMedia.

«Мы должны создать условия для изучения языка, сегодня в крае в 24 из 390 школ преподают китайский язык, всего обучаются более 500 учеников. Это не очень много, в ближайшие годы количество таких школ планируем увеличить вдвое», — подчеркнула Алла Кузнецова.

Число школ, где преподают китайский язык как основной, будет расти в Ростове-на-Дону из-за растущего интереса к нему, сообщила сотрудник городского управления образования Наталья Деревягина. С 2019 года выпускники смогут сдать ЕГЭ по этому предмету. На данный момент ростовская школа № 53 предлагает уроки китайского языка в качестве дополнительного обучения. Всего в России есть 168 школ с такой услугой.