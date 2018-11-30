График переселения домов в рамках реновации сформируют к 2020 году

Окончательный график переселения домов в рамках реновации будет сформирован до конца 2019 года, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, график будет актуализироваться с появлением новых площадок для строительства, сообщил он 30 ноября агентству городских новостей «Москва». Очередность сноса домов, которые включены в программу реновации, установлена на основе градостроительной документации. На очередность влияет и состояние домов, добавил он.

Этапы реализации программы реновации будут разработаны до 31 декабря 2019 года.

27 ноября президиум правительства Москвы утвердил еще 13 стартовых площадок для программы реновации жилья: их общее число в городе выросло до 295.

Программу реновации жилого фонда в Москве утвердили в 2017 году. Она предусматривает снос более 5 тыс. ветхих домов и возведение около 30 млн кв. м жилья к 2032 году.