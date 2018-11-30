Прямой эфир

График переселения домов в рамках реновации сформируют к 2020 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Окончательный график переселения домов в рамках реновации будет сформирован до конца 2019 года, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, график будет актуализироваться с появлением новых площадок для строительства, сообщил он 30 ноября агентству городских новостей «Москва». Очередность сноса домов, которые включены в программу реновации, установлена на основе градостроительной документации. На очередность влияет и состояние домов, добавил он.

Этапы реализации программы реновации будут разработаны до 31 декабря 2019 года.

27 ноября президиум правительства Москвы утвердил еще 13 стартовых площадок для программы реновации жилья: их общее число в городе выросло до 295.

Программу реновации жилого фонда в Москве утвердили в 2017 году. Она предусматривает снос более 5 тыс. ветхих домов и возведение около 30 млн кв. м жилья к 2032 году. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возводимые по программе реновации дома в Москве украсят арт-объектами
В московскую программу реновации включили 14 новых стартовых площадок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017